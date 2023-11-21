У Приват24 з'явився сервіс, який допоможе захиститися від шахраїв

Про це повідомила пресслужба банку.

Новий сервіс, який доступний у меню Комунікації, дасть змогу терміново поінформувати банк про випадки шахрайства та миттєво отримати допомогу чи консультацію.



Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, сервіс спрямований на те, щоб допомогти клієнтам у стресовій ситуації та зменшити потенційні збитки від шахрайства.



"Ми постійно вдосконалюємо наші сервіси, що допомагають протидіяти шахраям. Відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством, не треба телефонувати до банку та чекати на з'єднання з оператором. Терміновий сервіс інформування про шахрайство у Приват24 автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів", - сказав Мусієнко.



Щоб отримати допомогу від банку, якщо шахраї списали кошти з картки, не отримали оплачений товар чи ненавмисно передали персональні дані шахраям, потрібно відповісти на запитання у розділі "Повідомити про шахрайство".



Також ПриватБанк нагадав клієнтам про те, що не можна передавати фінансові дані невідомим людям і вводити їх на підозрілих сайтах.