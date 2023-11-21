У Приват24 з'явився сервіс, який допоможе захиститися від шахраїв
ПриватБанк запустив новий сервіс, який допоможе клієнтам, що стикнулися зі спробами шахрайства, швидко зв'язатися з банком через застосунок Приват24
Про це повідомила пресслужба банку.
Новий сервіс, який доступний у меню Комунікації, дасть змогу терміново поінформувати банк про випадки шахрайства та миттєво отримати допомогу чи консультацію.
Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, сервіс спрямований на те, щоб допомогти клієнтам у стресовій ситуації та зменшити потенційні збитки від шахрайства.
"Ми постійно вдосконалюємо наші сервіси, що допомагають протидіяти шахраям. Відтепер клієнтам, що стикнулися з шахрайством, не треба телефонувати до банку та чекати на з'єднання з оператором. Терміновий сервіс інформування про шахрайство у Приват24 автоматично включає всі необхідні заходи, щоб запобігти подальшим спробам шахрайства та мінімізувати ризики для клієнта, а в деяких випадках автоматично створити заявку на повернення коштів", - сказав Мусієнко.
Щоб отримати допомогу від банку, якщо шахраї списали кошти з картки, не отримали оплачений товар чи ненавмисно передали персональні дані шахраям, потрібно відповісти на запитання у розділі "Повідомити про шахрайство".
Також ПриватБанк нагадав клієнтам про те, що не можна передавати фінансові дані невідомим людям і вводити їх на підозрілих сайтах.
- Як свідчать результати спільного опитування НБУ та платформи "Опендатабот", з початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв.
- НБУ дав поради українцям, як захиститись від шахраїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.17 Купівля 37.17Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.19Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе