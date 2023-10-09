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Інфографіка

З початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв, - опитування

9 жовтня, 2023 понедiлок
16:45
Суспільство шахраї

Від 24 лютого 2022 року в Україні збільшилась кількість кібершахраїв. Зокрема, 11% українців потрапили в пастку шахраїв

Про це свідчать результати спільного опитування НБУ та платформи "Опендатабот".

Злочинці частіше обманюють молодих людей від 18 до 24 років та пенсіонерів.

За результатами опитування, найбільше українців потерпали від шахрайства під час купівлі/продажу товару в інтернеті - з цим зіткнувся кожен другий респондент - 52,74%.

соціологія

Друге місце займає фішингове посилання - 18,57%. У 12,04% шахраї викрали доступ до соцмереж. А ще в 10,18% витягували інформацію телефоном та іншими способами.

"Під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення. Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу", - зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрій Поддєрьогін.

З січня по серпень 2023 року в Україні було порушено майже 60 тисяч справ про шахрайство. Це перевищує навіть загальну кількість справ за попередні два роки: так, у 2021 було порушено 23,8 тисячі справ, а у 2022-му - 32 тисячі.

  • Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що правоохоронці викрили дев'ятьох учасників злочинної організації, які представлялись соцпрацівниками, аби шляхом шахрайства виманити у пенсіонерів гроші. Підозрювані заволоділи майном 14 потерпілих на загальну суму понад мільйон гривень.
Новини
НБУ
Економіка
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