З початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв, - опитування

Про це свідчать результати спільного опитування НБУ та платформи "Опендатабот".

Злочинці частіше обманюють молодих людей від 18 до 24 років та пенсіонерів.

За результатами опитування, найбільше українців потерпали від шахрайства під час купівлі/продажу товару в інтернеті - з цим зіткнувся кожен другий респондент - 52,74%.

Друге місце займає фішингове посилання - 18,57%. У 12,04% шахраї викрали доступ до соцмереж. А ще в 10,18% витягували інформацію телефоном та іншими способами.

"Під час війни шахраї використовують вразливість громадян, їх тривогу, скрутний стан. Протидіяти цьому можна лише через обізнаність та критичне мислення. Характерно, що більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу", - зазначив директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Андрій Поддєрьогін.

З січня по серпень 2023 року в Україні було порушено майже 60 тисяч справ про шахрайство. Це перевищує навіть загальну кількість справ за попередні два роки: так, у 2021 було порушено 23,8 тисячі справ, а у 2022-му - 32 тисячі.