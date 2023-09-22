Виманили у пенсіонерів понад 1 млн грн, вдавши соцпрацівників: 9 членів злочинної організації підозрюють у шахрайстві

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювані упродовж 2023 року незаконно заволоділи грошовими коштами пенсіонерів шляхом шахрайства.

"Вони мали дані про людей похилого віку, які через інтернет придбали біологічно активні добавки. Підозрювані телефонували їм, представляючись соцпрацівниками, та під приводом надання послуг із повернення грошей, витрачених на нібито неякісні біологічно активні добавки, пропонували повернення цих коштів", - йдеться у повідомленні.

Підозрювані вводили потерпілих в оману, просили зробити "страховий платіж" та надавали для цього номер рахунку. Після того, як пенсіонери перераховували кошти, члени злочинної організації на зв'язок з ними більше не виходили.

Зазначається, що підозрювані заволоділи майном 14 потерпілих на загальну суму понад мільйон гривень. Найстаршій потерпілій бабусі 92 роки.

Правоохоронці одночасно провели майже 40 обшуків на території м. Києва, м. Тернополя та Київської області за місцем проживання і транспортних засобах причетних осіб, а також офісних приміщеннях.

Наразі семеро учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваним вручено клопотання про застосування запобіжних заходів.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора дев’ятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.