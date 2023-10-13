Як не стати жертвою шахраїв: НБУ дав поради українцям

Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає пресслужба регулятора.

За його словами, українці часто "ведуться" на шахрайські схеми з виплатами соціальної допомоги від держави чи міжнародних організацій, а також із нібито виграшем подарунків.

"З минулого року поширеним видом шахрайства стали фішингові сторінки в інтернеті, що клонують сайти єПідтримки, єДопомоги, державних органів, найбільших банків, міжнародних установ, зокрема ООН. Посилання на них розповсюджувалися шахраями в месенджерах, аби громадяни, перейшовши за посиланням чи зареєструвавшись, розкривали злодіям персональні дані, дані свого рахунку, паролі для доступу до інтернет-банкінгу", – розповів Шабан.

Він зазначив, що найбільш уразливою в цьому плані є молодь, менш довірливими – пенсіонери.

"Пораду не передавати нікому дані своєї платіжної картки, строк її дії, CVV-код уже більш-менш усі засвоїли. Тепер стає нагальним розуміння того, що потрібно захистити номер мобільного телефону, прив'язаний до рахунку. Для цього треба ідентифікувати цей номер у мобільного оператора за своїми паспортними даними", - рекомендував заступник голови НБУ.

"Крім того, варто для онлайн-покупок користуватися послугами відомих маркетплейсів або рейтингових інтернет-магазинів, де менше шансів натрапити на шахраїв з неіснуючими чи неякісними товарами", – додав він.