Як не стати жертвою шахраїв: НБУ дав поради українцям
86% шахрайських трансакцій в Україні відбуваються в інтернеті. Тому важливо подбати про захист фінансового номера телефону та безпечний онлайн-шопінг
Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає пресслужба регулятора.
За його словами, українці часто "ведуться" на шахрайські схеми з виплатами соціальної допомоги від держави чи міжнародних організацій, а також із нібито виграшем подарунків.
"З минулого року поширеним видом шахрайства стали фішингові сторінки в інтернеті, що клонують сайти єПідтримки, єДопомоги, державних органів, найбільших банків, міжнародних установ, зокрема ООН. Посилання на них розповсюджувалися шахраями в месенджерах, аби громадяни, перейшовши за посиланням чи зареєструвавшись, розкривали злодіям персональні дані, дані свого рахунку, паролі для доступу до інтернет-банкінгу", – розповів Шабан.
Він зазначив, що найбільш уразливою в цьому плані є молодь, менш довірливими – пенсіонери.
"Пораду не передавати нікому дані своєї платіжної картки, строк її дії, CVV-код уже більш-менш усі засвоїли. Тепер стає нагальним розуміння того, що потрібно захистити номер мобільного телефону, прив'язаний до рахунку. Для цього треба ідентифікувати цей номер у мобільного оператора за своїми паспортними даними", - рекомендував заступник голови НБУ.
"Крім того, варто для онлайн-покупок користуватися послугами відомих маркетплейсів або рейтингових інтернет-магазинів, де менше шансів натрапити на шахраїв з неіснуючими чи неякісними товарами", – додав він.
- Як свідчать результати спільного опитування НБУ та платформи "Опендатабот", з початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв.
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