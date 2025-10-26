Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк
Ексклюзив

В Росії є ресурсу ще мінімум на два роки війни, - Яценюк

Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
20:55
Арсеній Яценюк

Росія з нафти і газу заробляє з нафти й газу 130 млрд доларів останні чотири роки. Ця цифра повністю співмірна з цифрою фінансування війни проти України

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Начальник військового комітету НАТО Адмірал Драгоне задав просте питання: "Як ви оцінюєте стан російської економіки, скільки вони ще можуть продовжувати війну?" І моя відповідь була наступна: "Я бачу, що в Росії мінімум ще є ресурсу на два роки". Я готовий це пояснити", - сказав він.

Яценюк почав з впливу санкцій.

"Якщо хтось думав, що санкції можуть зразу знищити російську економіку, - це було невиправдане бажання. Санкції не знищили Північну Корею, санкції не знищили Іран, санкції не знищили Кубу. Проте - чи обмежують санкції економічний потенціал країн, проти яких вводяться санкції? Так - обмежують. Нам треба усвідомити, що тоді, коли санкції вводились проти Ірану, світ був зовсім інший. Тоді Китаю не було взагалі на економічній карті світу, як і Індії. Сьогодні запровадження санкцій має неймовірно складну процедуру не в частині запровадження, а в частині їх виконання і контролю за виконанням цих санкцій", - зазначив експрем'єр.

Він наголосив - якщо ви подивитесь на російську економіку, фактично це дві педалі і там нічого не змінилось - одна педаль газ, друга педаль нафта.

"Подивіться на обсяги торгівлі Росії з Китаєм і обсяги торгівлі Росії з Індією. Росія з Китаєм 70% - це енергоносії, Росія з Індією - 80% - це енергоносії. 245 млрд вони з Китаєм наторгували, тобто це практично 40 відсотків від обсягів торгівлі Китаю з всім Європейським Союзом і те саме з плюс-мінус з американцями. Але коли ви подивитесь структуру, вони туди продають енергоносії. Ми можемо багато говорити про санкції, про їх ефективність, я кажу конкретно по нафтогазовим доходам. Грошей в них стало менше чи грошей в них стало більше? Якщо ви подивитесь по цифрах, на превеликий жаль, за кількістю грошей, в них останніх чотири роки однакова цифра. Це плюс - мінус 130 млрд доларів вони заробляють на нафті і газу", - вважає Яценюк.

Він додав, що ця цифра повністю співмірна з цифрою фінансування війни проти України.

"Росія позбавлена сьогодні передових технологій, це факт. Росія позбавлена інвестицій, це факт. В Росії великі проблеми з логістикою. І це впливає на дохідність Росії. Хто на Росії заробляє? На Росії зараз заробляють Китай, тому що Росія стала фактично підрозділом Китаю. Тому що вони просто не просто стали залежними від Китаю по придбанню своїх вуглеводнів, вони повністю стали залежними від валюти Китаю - від юанів. Тобто їм позв'язували руки. Але чи означає це, що Росія обвалилася у своїй економіці? Ні, це не означає, нам треба нам слід дивитися дуже реалістично", - сказав експрем'єр.

Він продовжив про дієвість санкцій. 

"В довготерміновій перспективі так - російська економіка вона сьогодні в дуже поганому стані, вона міцно кашляє. В неї поки що немає запалення легенів, але вона вже отримала бронхіт. І цей бронхіт перейде в запалення легенів і в смертельну фазу тільки в одному випадку. Якщо дотиснути Індію і Китай як ключових, які купують вуглеводні, а Китай конкретно як ключового союзника Росії по фінансуванню війни в Україні, тому що Китай не тільки купує вуглеводні, Китай поставляє туди так звану продукцію подвійного призначення, яке ніяке не подвійне призначення. З китайської продукції робиться зброя проти України, тому Китай є співучасником війни Росії проти України", - підсумував Яценюк.

Росія
Китай
газ
Арсеній Яценюк
Індія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
