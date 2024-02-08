В Україні запустили ще дві свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

"Лише цього тижня Укргазвидобування запустило 2 нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями БУ "Укрбургаз", - йдеться у повідомленні.

Т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев зазначив, що компанія продовжить працювати над середньостроковими та довгостроковими проєктами, які покажуть результат за кілька років. Крім того, у 2024 році планується збільшення видобутку газу.

"Ми збільшили видобуток газу у 2023 році, і це неймовірне досягнення в умовах війни. У 2024 році ми продовжимо цю тенденцію, адже збільшення українського видобутку є дуже важливим для зміцнення енергетичної незалежності та стійкості країни", - додав Толмачев.