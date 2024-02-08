В Україні запустили ще дві свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу
Укргазвидобування цього тижня запустило дві нові високодебітні свердловини: вони забезпечать видобуток 550 тисяч куб. м газу на добу
Про це інформує пресслужба Нафтогазу.
"Лише цього тижня Укргазвидобування запустило 2 нові високодебітні свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу. Обидві пробурені на нових перспективних родовищах фахівцями БУ "Укрбургаз", - йдеться у повідомленні.
Т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев зазначив, що компанія продовжить працювати над середньостроковими та довгостроковими проєктами, які покажуть результат за кілька років. Крім того, у 2024 році планується збільшення видобутку газу.
"Ми збільшили видобуток газу у 2023 році, і це неймовірне досягнення в умовах війни. У 2024 році ми продовжимо цю тенденцію, адже збільшення українського видобутку є дуже важливим для зміцнення енергетичної незалежності та стійкості країни", - додав Толмачев.
- Укргазвидобування у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин. Завдяки новим свердловинам видобуток газу вдалося збільшити до понад 1 млрд куб. м за рік. Як вказують у компанії, це є їхнім рекордом за більш ніж 20 років.
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