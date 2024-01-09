У 2023 році Укргазвидобування ввело в експлуатацію 86 свердловин: видобуток газу від них перевищив 1 млрд куб. м

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

Зазначається, що Укргазвидобування за минулий рік ввело в експлуатацію 86 нових свердловин з буріння. З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Завдяки новим свердловинам видобуток газу вдалося збільшити до понад 1 млрд куб. м за рік. Як вказують у компанії, це є їхнім рекордом за більш ніж 20 років.

"Такого результату компанії вдалося досягти шляхом застосування нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, а також активного розбурювання нових родовищ, модернізації інфраструктури та розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток", - розповіли у компанії.