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Головна Економіка У 2023 році Укргазвидобування ввело в експлуатацію 86 свердловин: видобуток газу від них перевищив 1 млрд куб. м

У 2023 році Укргазвидобування ввело в експлуатацію 86 свердловин: видобуток газу від них перевищив 1 млрд куб. м

9 січня, 2024 вiвторок
15:22
Економіка

Укргазвидобування у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік

Про це інформує пресслужба Нафтогазу. 

Зазначається, що Укргазвидобування за минулий рік ввело в експлуатацію 86 нових свердловин з буріння. З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

Завдяки новим свердловинам видобуток газу вдалося збільшити до понад 1 млрд куб. м за рік. Як вказують у компанії, це є їхнім рекордом за більш ніж 20 років. 

"Такого результату компанії вдалося досягти шляхом застосування нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, а також активного розбурювання нових родовищ, модернізації інфраструктури та розвитку потенціалу наших спеціалістів і спеціалісток", - розповіли у компанії. 

  • 1 грудня стало відомо, що Укргазвидобування ввело в експлуатацію  три свердловини. Дві з них нові, ще одна перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років. 
  • Згодом компанія повідомила про введення в експлуатацію двох високодебітних свердловин. Вони пробурені в одному родовищі та дають понад 200 тис. куб. м газу за добу. 

Україна
газ
Нафтогаз
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