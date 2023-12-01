В Україні запрацювали дві нові свердловини газу, ще одну відновили після 35 років перерви
Укргазвидобування ввело в експлуатацію ще три свердловини: дві з них нові, ще одна перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років
Про це інформує пресслужба Укргазвидобування.
Вказано, що три свердловини, які ввели в експлуатацію, сумарно забезпечуватимуть видобуток додаткових 400 тис. куб. м газу на добу.
"Для підтримання та збільшення видобутку ми застосовуємо різноманітні методи, завдяки яким отримуємо результат у кубометрах газу, що зараз є вкрай необхідним нашій країні. Розвідувальне та експлуатаційне буріння, переінтерпретація даних, перегляд діючого і ліквідованого фонду – це частина роботи заради досягнення спільної мети", - зазначив т. в. о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.
В Укргазвидобуванні розповіли, що нову розвідувальну свердловину пробурили на нещодавно відкритому родовищі. Іншу нову оцінково-експлуатаційну свердловину відкрили на родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років.
- Раніше в Україні запустили ще п'ять газових свердловин з додатковим видобутком 500 тис. куб. м газу на добу. Чотири з них пробурили на старих родовищах віком 45-55 років.
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