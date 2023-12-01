В Україні запрацювали дві нові свердловини газу, ще одну відновили після 35 років перерви

Про це інформує пресслужба Укргазвидобування.

Вказано, що три свердловини, які ввели в експлуатацію, сумарно забезпечуватимуть видобуток додаткових 400 тис. куб. м газу на добу.

"Для підтримання та збільшення видобутку ми застосовуємо різноманітні методи, завдяки яким отримуємо результат у кубометрах газу, що зараз є вкрай необхідним нашій країні. Розвідувальне та експлуатаційне буріння, переінтерпретація даних, перегляд діючого і ліквідованого фонду – це частина роботи заради досягнення спільної мети", - зазначив т. в. о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

В Укргазвидобуванні розповіли, що нову розвідувальну свердловину пробурили на нещодавно відкритому родовищі. Іншу нову оцінково-експлуатаційну свердловину відкрили на родовищі, яке експлуатують вже понад 50 років.