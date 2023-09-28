В Україні запустили 5 газових свердловин
В Україні запустили ще п'ять газових свердловин з додатковим видобутком 500 тис. куб. м газу на добу: чотири з них пробурили на старих родовищах віком 45-55 років
Про це інформує пресслужба Нафтогазу.
Зазначається, що ще одна свердловина, запущена АТ "Укргазвидобування", яке входить до групи "Нафтогаз", повністю нова: цього місяця в газотранспортну систему України газ з неї надійшов вперше.
"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", - вказав т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Таким чином на одному зі старих родовищ добовий видобуток газу за останні два роки збільшився на 35%, на іншому - майже на 50%.
"Решта родовищ, які завдяки використанню сучасних технологій отримали нове життя, демонструють стабілізацію показників і можливість потенційного приросту видобутку", - додали у компанії.
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