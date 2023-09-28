В Україні запустили 5 газових свердловин

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

Зазначається, що ще одна свердловина, запущена АТ "Укргазвидобування", яке входить до групи "Нафтогаз", повністю нова: цього місяця в газотранспортну систему України газ з неї надійшов вперше.

"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок", - вказав т.в.о. генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Таким чином на одному зі старих родовищ добовий видобуток газу за останні два роки збільшився на 35%, на іншому - майже на 50%.

"Решта родовищ, які завдяки використанню сучасних технологій отримали нове життя, демонструють стабілізацію показників і можливість потенційного приросту видобутку", - додали у компанії.