Укргазвидобування запустило три високопродуктивні свердловини
АТ Укргазвидобування, яке входить до групи Нафтогаз, 5 липня запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Зазначається, що дві зі свердловин - нові, а третя тільки після капітального ремонту.
За словами очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, нові свердловини пробурили на старому родовищі. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі. Завдяки таким підходам було успішно запущено 10 нових свердловин на родовищі, їхній добовий видобуток перевищив 3 мільйони кубометрів.
Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.
"За перше півріччя 2023 року наше підприємство ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Чернишов, ці показники поступово наближають до поставленої мети - збільшення видобутку газу.
- 3 квітня Укргазвидобування запустило найпотужнішу газову свердловину за останні 2,5 роки. Вона дає понад 460 тис. куб. м газу на добу.
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