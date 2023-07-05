Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Зазначається, що дві зі свердловин - нові, а третя тільки після капітального ремонту.

За словами очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, нові свердловини пробурили на старому родовищі. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу розробки та використанню побудованої 3D-моделі. Завдяки таким підходам було успішно запущено 10 нових свердловин на родовищі, їхній добовий видобуток перевищив 3 мільйони кубометрів.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

"За перше півріччя 2023 року наше підприємство ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Чернишов, ці показники поступово наближають до поставленої мети - збільшення видобутку газу.