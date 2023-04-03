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Нафтогаз запустив найпотужнішу газову свердловину в Україні за останні 2,5 роки

3 квітня, 2023 понедiлок
14:40
Економіка

Укргазвидобування, яке є частиною Групи Нафтогаз, запустило найпотужнішу газову свердловину за останні 2,5 роки

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

Зазначають, що ця свердловина відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі. Вона дає понад 460 тим. куб. м газу на добу.

"Вона має найвищі показники видобутку серед свердловин, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх 2,5 роки. Це важливе досягнення для нас", - сказав очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

У пресслужбі повідомляють, що успіху вдалося досягти завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації. Мовиться, зокрема, про обробку матеріалів 3D сейсморозвідки. Це дало змогу ідентифікувати раніше нерозвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння.

"В надскладних умовах воєнного стану ми робимо все, щоб Україна змогла вже наступного опалювального сезону відмовитися від імпорту газу", - наголосив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

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