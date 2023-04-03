Нафтогаз запустив найпотужнішу газову свердловину в Україні за останні 2,5 роки

Про це інформує пресслужба Нафтогазу.

Зазначають, що ця свердловина відкрила новий нафтогазовий поклад на вже виснаженому родовищі. Вона дає понад 460 тим. куб. м газу на добу.

"Вона має найвищі показники видобутку серед свердловин, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх 2,5 роки. Це важливе досягнення для нас", - сказав очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

У пресслужбі повідомляють, що успіху вдалося досягти завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації. Мовиться, зокрема, про обробку матеріалів 3D сейсморозвідки. Це дало змогу ідентифікувати раніше нерозвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння.

"В надскладних умовах воєнного стану ми робимо все, щоб Україна змогла вже наступного опалювального сезону відмовитися від імпорту газу", - наголосив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.