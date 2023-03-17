Україна цього року планує відмовитися від імпорту газу, - Чернишов
НАК "Нафтогаз України" планує вже наступного опалювального сезону планує відмовитися від імпорту газу: це станеться вперше за історію незалежності країни
Про це поінформувала пресслужба Нафтогазу.
"Однією з наших пріоритетних задач є відновлення реальної роботи ринку газу в Україні. Ми активно працюємо на тим, щоб збільшувався власний видобуток, як силами Групи Нафтогаз, так і силами приватних видобувників, для яких мають бути створені відповідні умови. Україна готується до різних сценаріїв проходження наступного опалювального сезону. Водночас команда Нафтогазу докладає всіх зусиль, аби цього року вперше в історії незалежної України відмовитися від імпорту газу", - зазначив голова групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Зокрема Олексій Чернишов нагадав, що українські підземні сховища газу є найбільшими у Європі, їхній ресурс може стати опорою для енергетичної безпеки ЄС.
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