Про це інформують на сайті Нафтогазу.

"Це дуже хороший результат, особливо враховуючи, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%. Він став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ", - заявив очільник Олексій Чернишов.

Повідомляється, що під час проєктування свердловини з допомогою 3D-моделі спеціалісти змогли визначити перспективну ділянку продуктивного родовища, яка досі не розроблялася. Це дало поштовх для планів на буріння ще одного.

"Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси та посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Уже бачимо результат. Досягнуті результати на цьому родовищі та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощення видобутку газу вже цього року", - сказав в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.