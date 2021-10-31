"Нафтогаз" запустив нову свердловину продуктивністю 365 тис. кубометрів газу на добу

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.

За його словами, Україна працює над збільшенням видобутку власного газу та цього тижня запустила нову свердловину.

"Цього тижня "Нафтогаз" запустив нову газову свердловину на Яблунівському родовищі продуктивністю понад 365 тис. кубометрів газу на добу. Зростання власного видобутку - це одне з трьох ключових завдань, які держава ставить перед керівництвом "Нафтогазу", - написав Шмигаль.

Він додав, що за останній рік підписано 8 угод про розподіл продукції. По цих угодах інвестиції у розвідку та видобуток блакитного палива складуть понад 10 млрд грн, а перший газ в межах цих проєктів може почати видобуватися вже наступного року.



Нагадаємо, 6 жовтня Денис Шмигаль доручив Нафтогазу та Укргазвидобуванню збільшити видобуток власного газу.

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