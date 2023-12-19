В Україні запустили ще дві свердловини: за добу вони дають понад 200 тис. куб. м газу
Укргазвидобування ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини: вони пробурені в одному родовищі та дають понад 200 тис. куб. м газу за добу
Про це інформує пресслужба Нафтогазу. .
Вказано, що одну зі свердловин пробурили ще у 1975 році. Вона з часом перестала функціонувати через технічні ускладнення. Фахівці та фахівчині Укргазвидобування проаналізували її стан і побачили перспективи відновлення.
"Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис. куб. м блакитного палива для країни", - розповів т. в. о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.
Друга свердловина також дає понад 100 тис. куб. м газу.
"Високий результат забезпечили завдяки вдалому вибору командою розробників місця буріння, а також проведення чотирьох стадій гідророзриву пласта", - йдеться у повідомленні.
- 1 грудня стало відомо, що Укргазвидобування ввело в експлуатацію ще три свердловини. Дві з них нові, ще одна перебувала в ліквідаційному фонді впродовж 35 років.
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