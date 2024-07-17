Вартість євро в Україні сягнула історичного максимуму
Вартість євро в Україні сягнула історичного максимуму, перетнувши позначку в 45 грн. Долар також сягнув свого максимуму
Такі дані оприлюднено на сайті НБУ.
Офіційний курс на 18 липня встановили на рівні:
- 41,4627 гривні за долар.
- 45,3457 гривні за євро.
Станом на 15:35 середи курс долара було встановлено на рівні 41,2575, а євро – 44,9789, передає "Мінфін".
При цьому державний Приватбанк увечері встановив 44,75 грн за євро в разі купівлі в населення і 45,75 грн за євро в разі продажу.
- За даними НБУ, через відключення світла українці почали накопичувати готівку.
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