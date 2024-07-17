Вартість євро в Україні сягнула історичного максимуму

Такі дані оприлюднено на сайті НБУ.

Офіційний курс на 18 липня встановили на рівні:

41,4627 гривні за долар.

45,3457 гривні за євро.

Станом на 15:35 середи курс долара було встановлено на рівні 41,2575, а євро – 44,9789, передає "Мінфін".

При цьому державний Приватбанк увечері встановив 44,75 грн за євро в разі купівлі в населення і 45,75 грн за євро в разі продажу.