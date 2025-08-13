"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
В Україні потрібно переглянути споживчий кошик, за яким формується фактичний прожитковий мінімум, адже наразі його обраховують за стандартами середини 1990-х років
Про це голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Українським новинам.
Він наголосив на неприйнятній соціальній нерівності в Україні, коли при мінімальній пенсії у 2,3 тис. грн і середній у 6,4 тис. грн максимальна сягає 390 тис. грн, що створює розрив у 165 разів.
Нардеп вважає, що ситуацію потрібно змінювати попри обмежені фінансові можливості, адже нинішній розподіл коштів соціальних програм є непрозорим, а низькі пенсії безпосередньо пов’язані з проблемою заниженого прожиткового мінімуму.
Гетманцев пропонує відв’язати від прожиткового мінімуму невластиві виплати, зокрема зарплати суддів і прокурорів, та переглянути споживчий кошик, який не відповідає сучасним потребам.
"Споживчий кошик – це така категорія, яка обраховується за стандартами середини 90-х років. З чого ми бачимо, що демісезонна куртка для підлітка має служити 3 роки, одні плавки – 5 років. Це якісь просто дикі цифри, і важко уявити, що так можна жити", - висловився політик.
Він закликав установити реальний прожитковий мінімум, пов’язати його з мінімальною зарплатою й пенсією, а для підвищення соціальних стандартів – вивести з тіні до 900 млрд грн, які щороку оминають бюджет, адже ці кошти могли б більш ніж удвічі покрити всі соціальні видатки країни.
- У липні в Мінсоцполітики запропонували відмовитися від прожиткового мінімуму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.07Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе