Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Про це пише Reuters.

Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на 5 років, за винятком яєць і птиці, термін дії якого буде продовжено на 2 роки.

Крім цього, за їх словами, британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну.

"Ця угода забезпечує вкрай необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її бізнесу та народу, що має вирішальне значення для її відновлення", - сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме "стільки, скільки буде потрібно".