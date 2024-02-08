Велика Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року
Велика Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, надаючи подальші сприятливі торговельні умови після вторгнення РФ
Про це пише Reuters.
Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на 5 років, за винятком яєць і птиці, термін дії якого буде продовжено на 2 роки.
Крім цього, за їх словами, британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну.
"Ця угода забезпечує вкрай необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її бізнесу та народу, що має вирішальне значення для її відновлення", - сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме "стільки, скільки буде потрібно".
- Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він "категорично проти" розширення вільної торгівлі з Україною.
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