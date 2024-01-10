Польща виступила категорично проти розширення безмитної торгівлі ЄС з Україною, - ЗМІ
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він "категорично проти" розширення вільної торгівлі з Україною
Таку думку він висловив у листі до єврокомісара з питань торгівлі, з текстом якого ознайомився RMF FM.
На його думку, повна лібералізація торгівлі, яку запровадив Європейський Союз після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, мала "контрпродуктивний ефект".
Також Секерський підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС та встановлення посилених захисних положень.
Він вважає, що потрібно почати переговори з Україною "про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжується поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і права ЄС". Адже проблеми з надмірним імпортом стосуються не тільки зернових культур, а й "цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату".
Водночас у листі польський міністр сільського господарства розповів про повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС з метою "пошуку ефективних і прийнятних механізмів". У них також беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни.
У матеріалі нагадали, що колишній польський уряд відмовився від участі в цій Платформі на знак протесту проти того, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.
- 27 квітня 2023 року Комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту підтримав продовження на один рік безмитної торгівлі з Україною.
- 5 січня польський єврокомісар Януш Войцеховський заявив, що вимагатиме обмежень на постачання цукру та м'яса птиці з України, пригрозивши не підтримати новий регламент з питання продовження режиму вільної торгівлі з Україною до 2025 року.
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