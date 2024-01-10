Польща виступила категорично проти розширення безмитної торгівлі ЄС з Україною, - ЗМІ

Таку думку він висловив у листі до єврокомісара з питань торгівлі, з текстом якого ознайомився RMF FM.

На його думку, повна лібералізація торгівлі, яку запровадив Європейський Союз після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, мала "контрпродуктивний ефект".

Також Секерський підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС та встановлення посилених захисних положень.

Він вважає, що потрібно почати переговори з Україною "про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжується поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і права ЄС". Адже проблеми з надмірним імпортом стосуються не тільки зернових культур, а й "цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату".

Водночас у листі польський міністр сільського господарства розповів про повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС з метою "пошуку ефективних і прийнятних механізмів". У них також беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни.

У матеріалі нагадали, що колишній польський уряд відмовився від участі в цій Платформі на знак протесту проти того, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.