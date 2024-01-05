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Польський єврокомісар заявив, що вимагатиме обмежень на постачання цукру та м'яса птиці з України

5 січня, 2024 п'ятниця
20:17
Економіка м'ясо птиці

Польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський пригрозив не підтримати новий регламент з питання продовження режиму вільної торгівлі з Україною до 2025 року, якщо він не міститиме захисних положень та кількісних обмежень щодо українського цукру та м'яса птиці

Про це повідомляє RMF FM.

У виданні зазначають, що Єврокомісія завершує роботу над продовженням проєкту поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі з Україною до 2025 року. Уже 9 січня в ЄК завершуються міжвідомчі узгодження нового регламенту. 

Комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що вимагатиме, щоб новий регламент зберігав захисні положення і вводив кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру з України. Зокрема, він надіслав листа голові ЄК Урсулі фон дер Ляєн. 

Войцеховський навіть погрожував відкликати свою підтримку регламенту, якщо його вимоги не будуть прийняті.

"Це моє велике завдання на 2024 рік, щоб цей новий регламент, якщо він буде прийнятий, запровадив достатньо сильні захисні положення, щоб не повторилася якась криза надлишкової пропозиції", - заявив  Войцеховський.

Він підкреслив, що останнім часом спостерігається значне зростання імпорту м'яса птиці та цукру з України. Цей імпорт зростає таким чином, що загрожує конкурентоспроможності сектору ЄС, в тому числі польського птахівництва та виробництва цукру. За словами єврокомісара, цей надлишок відчувають майже всі країни ЄС, а організації виробників м'яса птиці та цукру скаржаться на нього до Європейської Комісії.

Войцеховський також додав, що повне відкриття ринку ЄС для імпорту з України - це "згода на закріплення російських завоювань". 

Він зауважив, що Росія витіснила Україну з азійських ринків, тим самим підштовхнувши її до ближчих ринків ЄС, що спричиняє дестабілізацію в Польщі та інших країнах, що межують з Україною.

Тому, на думку Войцеховського, необхідно, з одного боку, захистити виробників ЄС, а з іншого - сприяти українському експорту до країн, що не є членами ЄС.

  • 4 січня очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко заявила, що за підсумками 2023 року в Україні зросли обсяги експорту. Втім, у вартісному вимірі показник упав на 18,7%. Це пов'язано передусім із проблемами з логістикою.
Україна
Польща
ЄС
Єврокомісія
Війна з Росією
Урсула фон дер Ляєн
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