Надходження від експорту у 2023 році були одними з найнижчих за останнє десятиліття, – Мінекономіки
За підсумками 2023 року в Україні зросли обсяги експорту. Втім, у вартісному вимірі показник упав на 18,7%. Це пов'язано передусім із проблемами з логістикою
Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.
"Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об’єктивний результат, який став наслідком проблем у логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону", - сказала чиновниця.
За її словами, зростає експорт морським транспортом. У грудні в порівнянні з листопадом цей показник збільшився на третину та склав 7 млн 340 тисяч тонн вантажів. Цей вид транспорту в основному застосовували щодо зерна та металу.
Водночас падає експорт автомобільним транспортом, в основному через блокування кордону поляками. Водночас Україна наростила експорт контейнерними перевезеннями, 86% із яких було здійснено залізничним транспортом.
- У 2023 році Україна посіла третє місце серед найбільших постачальників сільськогосподарської продукції до ЄС, збільшивши на 11% свою частку аграрного імпорту за січень-вересень порівняно з 2022 роком.
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