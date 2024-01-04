Надходження від експорту у 2023 році були одними з найнижчих за останнє десятиліття, – Мінекономіки

Про це повідомила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко, передає пресслужба відомства.

"Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об’єктивний результат, який став наслідком проблем у логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону", - сказала чиновниця.

За її словами, зростає експорт морським транспортом. У грудні в порівнянні з листопадом цей показник збільшився на третину та склав 7 млн 340 тисяч тонн вантажів. Цей вид транспорту в основному застосовували щодо зерна та металу.

Водночас падає експорт автомобільним транспортом, в основному через блокування кордону поляками. Водночас Україна наростила експорт контейнерними перевезеннями, 86% із яких було здійснено залізничним транспортом.