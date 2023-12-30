Україна стала третім за величиною постачальником сільгосппродукції в ЄС
Цьогоріч Україна посіла третє місце серед найбільших постачальників сільськогосподарської продукції до ЄС, збільшивши на 11% свою частку аграрного імпорту за січень-вересень порівняно з 2022 роком
Про це повідомляє польське видання farmer.pl з посиланням на звіт Європейської комісії.
Згідно зі звітом Єврокомісії, вартість українського аграрного експорту до ЄС у період з січня по вересень 2023 року сягнула 8,75 млрд євро.
"Український імпорт продемонстрував найбільше зростання в період з січня по вересень порівняно з 2022 роком (+891 млн євро, або +11%), головним чином завдяки збільшенню імпорту зернових", - йдеться у повідомленні.
В Єврокомісії зазначили, що найбільший стрибок цього імпорту було зафіксовано в період із січня до червня цього року. З червня імпорт залишався нижчим за рівень 2022 року, а у вересні майже повернувся до рівня 2021 року.
"Україна є третім за величиною експортером сільськогосподарської продукції до ЄС - після Бразилії та Великобританії. Водночас для ЄС Україна посідає лише 14 місце серед покупців сільськогосподарської продукції. У період з січня по вересень цього року. Україна імпортувала з ЄС продукції на суму 2,5 млрд євро. Це на 19 відсотків більше, ніж за аналогічний період попереднього року - 2022", - йдеться у звіті.
- 28 грудня Сполучені Штати у грудні передали ще шістнадцять зерновозів для українських аграріїв, що має допомогти з логістикою агропродукції.
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