США передали Україні 16 зерновозів для перевезення агропродукції
Сполучені Штати у грудні передали ще шістнадцять зерновозів для українських аграріїв, що має допомогти з логістикою агропродукції
Про це повідомила посол США Бріджит Брінк.
Посол розповіла, що лише у грудні для українських сільгоспвиробників передали через USAID шістнадцять причепів-зерновозів.
"Ці причепи дозволять збільшити обсяги збору та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку України", – зазначила Бріджит Брінк.
Раніше у USAID повідомляли, що передали близько 7000 українським аграріям 14 тисяч тонн добрив для весняної посівної.
- Франція нещодавно передала Україні катер, який допоможе забезпечувати експорт зерна морським шляхом.
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