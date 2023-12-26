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Франція надала друге лоцманське судно для супроводу експорту морським коридором з України

26 грудня, 2023 вiвторок
18:59
Економіка франція експорт зерна допомога Україні світ економіка

Франція відправила друге лоцманське судно, яке має допомагати вантажним кораблям вивозити продукцію з України

Про це повідомив у соцмережі Х французький міністр транспорту Клеман Бон.

"Воно вийшло з Дюнкерка і буде використовуватися для експорту зернових, щоб допомогти нагодувати світ. Наша прихильність є цілковитою, наша солідарність не припиниться", - написав він.

Перше лоцманське судно такого ж типу було завантажене в порту Дюнкерка для відправки в Україну наприкінці жовтня, повідомляло спеціалізоване видання Le Marin. Цей катер став предметом угоди, укладеної в рамках франко-українських домовленостей. Згідно з нею морська лоцманська станція Дюнкерка надає обладнання для допомоги в проходженні портів Дунаю.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують опрацьовувати судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

Також 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Згодом стало відомо, що з 8 серпня встановленим військово-морськими силами ЗСУ українським коридором 200 суден експортували 7 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси. 

8 грудня стало відомо, що Міжнародна морська організація скерує місію для виявлення потреб України в реалізації права на вільне судноплавство в умовах війни з РФ.

19 грудня віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що українським коридором у Чорному морі вже експортували 10 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу з використанням понад 300 суден.

Франція
експорт зерна
допомога Україні
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