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Українським морським коридором експортували вже 10 млн тонн продукції

19 грудня, 2023 вiвторок
14:02
Економіка на фото експорт зерна

Українським коридором у Чорному морі вже експортували 10 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу з використанням понад 300 суден

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у соцмережі Х.

"З початку роботи ми збільшили товарообіг продукції з 278 тисяч тонн за перший місяць до майже 5 мільйонів тонн", - зазначив міністр.

Він додав, що попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під завантаження 337 суден, які пройшли коридором.

"Вдячні нашим Збройним Силам та міжнародним партнерам, які допомагають нам забезпечити роботу Коридору в умовах військової агресії", - резюмував Кубраков.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують опрацьовувати судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

Також 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Згодом стало відомо, що з 8 серпня встановленим військово-морськими силами ЗСУ українським коридором 200 суден експортували 7 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси. 

8 грудня стало відомо, що Міжнародна морська організація скерує місію для виявлення потреб України в реалізації права на вільне судноплавство в умовах війни з РФ.

експорт зерна
Чорне море
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