Українським коридором пройшло 200 суден, які експортували 7 млн тонн вантажів

Про це повідомляє перший віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Понад 7 млн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн – продукція українських аграріїв", - зазначив він.

За його словами, з 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ Українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден – на вхід.

Він додає, що наразі в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують опрацьовувати судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

Також 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Члени НАТО Туреччина, Румунія та Болгарія наближаються до угоди про створення спільних сил для знешкодження мін у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ в Україну.