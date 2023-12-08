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Вільне судноплавство: Міжнародна морська організація направить місію з підготовки допомоги Україні в умовах війни з РФ

8 грудня, 2023 п'ятниця
20:22
Економіка на фото: зернове судно

Міжнародна морська організація направить місію для виявлення потреб України у реалізації права на вільне судноплавство в умовах війни з РФ

Про це інформує Міністерство відновлення України. 

"Таке рішення лягло в основу прийнятої Асамблеєю Міжнародної морської організації (ММО) резолюції "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство". Результати роботи місії будуть сформовані в довготривалий проєкт технічної допомоги Україні", - йдеться у повідомленні. 

Як зазначив міністр Олександр Кубраков це рішення, а також те, що РФ не обрали до Ради ММО на 2023-2024 роки свідчить про захист права міжнародної морської спільноти на вільне судноплавство кожної країни. 

Крім того, Асамблея відзначила зусилля України, спрямовані на вільне судноплавство у Чорному морі, зокрема створення зернового коридору для цивільних суден.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують опрацьовувати судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

Також 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Згодом стало відомо, що з 8 серпня встановленим військово-морськими силами ЗСУ Українським коридором 200 суден експортували 7 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси. 

Україна
корабель
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
зернові
Чорне море
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