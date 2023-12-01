Росію не обрали до складу ради Міжнародної морської організації

Про це Зеленський повідомив у соцмережі X.

"Щойно Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад Ради Міжнародної морської організації на 2024–2025 роки. Без Росії", - йдеться у повідомленні.

Президент назвав це справедливим рішенням, оскільки "ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія".

"Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", - додав президент.

Довідково. Міжнародна морська організація – міжнародна міжурядова організація, є спеціалізованою установою ООН. Її діяльність спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також прийняття норм (стандартів) із забезпечення безпеки на морі й запобігання забрудненню з суден довкілля, в першу чергу морського.