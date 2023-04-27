Про це повідомили на сайті Європарламенту.

За відповідне рішення проголосували 27 євродепутатів, 1 був проти, ще 7 утрималися.

"Члени Комітету з міжнародної торгівлі схвалили пропозицію поновити призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій на український експорт до Європейського Союзу ще на рік на тлі загарбницької війни Росії, яка перешкоджає можливості України торгувати з рештою світу", – зазначено в повідомленні.

Призупинення тарифів стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, з 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включено до нової пропозиції.

"Я рішуче підтримую відновлення заходів лібералізації торгівлі, які наразі допомагають забезпечити безперервність і стабільність торгівлі в Україні в умовах жорстокої війни, спричиненої Росією. Ці заходи є ключовими для посилення стійкості України в сьогоденні та з оглядом на майбутнє, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України у внутрішній ринок ЄС. Наша солідарність з Україною є послідовною, прозорою та непохитною, яка була ще більше підкріплена статусом кандидата України в ЄС. Майбутнє України – в Європейському Союзі", – сказала постійна доповідачка від України Сандра Калнієте, яка підготувала проєкт рішення.

Як зазначив кореспондент Радіо "Свобода" Рікард Йозвяк, посли ЄС можуть підтримати це рішення вже завтра, 28 квітня.

Відтак за проєкт доповіді мають проголосувати євродепутати під час пленарної сесії 8-11 травня. Рішення набуде чинності діяти наступного дня після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

За даними Комісії ЄС, Євросоюз є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадало 39,5% її торгівлі у 2021 році. Україна є 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на яку припадає близько 1,2% загальної торгівлі ЄС.