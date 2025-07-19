Від початку повномасштабного вторгнення Україна наростила виробництво зброї у 35 разів, - Шмигаль

Про це він повідомив після наради з командою Міноборони та Германом Сметаніним.

Шмигаль подякував Сметаніну за виконану роботу в напрямку посилення оборонно-промислового комплексу. За словами міністра, від початку повномасштабної війни виробництво озброєння в Україні зросло у 35 разів.

"Маємо потенціал ще збільшити показники", — підкреслив очільник Міноборони.

На сьогодні частка української зброї на фронті становить 40%. Президент України поставив завдання довести її до 50%. Йдеться, зокрема, про дрони, бронетехніку та боєприпаси — усе необхідне для потреб Збройних сил України.

Шмигаль запевнив, що робота з розвитку оборонного виробництва буде продовжена в тісній координації всіх відповідальних органів.