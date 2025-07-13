Близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні, - Зеленський

Про це написав Володимир Зеленський у Telegram.

"Окремо обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів", - йдеться у дописі президента.

За його словами, наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні.

"І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави", - наголосив Зеленський.

Він додав, що у цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові.