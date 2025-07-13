Близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні, - Зеленський
Під час наради президент і військові обговорили роботу з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів
Про це написав Володимир Зеленський у Telegram.
"Окремо обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів", - йдеться у дописі президента.
За його словами, наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні.
"І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави", - наголосив Зеленський.
Він додав, що у цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові.
- Раніше Зеленський за підсумками наради з міністром оборони Рустемом Умєровим доручив укласти контракти на всі доступні обсяги безпілотників пріоритетних типів.
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