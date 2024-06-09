Виробництво електромобілів Volvo перенесуть з Китаю до Бельгії
Компанія Volvo Car AB оголосила про перенесення виробництва електромобілів з Китаю до Бельгії на тлі запровадження Євросоюзом митних тарифів на китайські електричні транспортні засоби
Про це повідомляє Bloomberg.
Як стверджують у виданні, крім перенесення виробництва моделей Volvo EX30 і EX90 до Бельгії, автовиробник також може перенести зборку деяких моделей Volvo, призначених для Великої Британії.
Як очікується, Євросоюз повідомить виробникам електромобілів в Китаї вже наступного тижня, чи буде він вводити тимчасові тарифи з 4 липня, які підвищать імпортні мита вище нинішнього рівня в 10%.
У відповідь на наміри Євросоюзу, Китай звинуватив його в "придушенні" китайських компаній і заявив, що вживатиме заходів для захисту своїх інтересів.
За словами міністра торгівлі КНР Ван Веньтао, звинувачення в порушенні правил конкуренції проти Китаю є абсолютно безпідставними. Він висловив сподівання, що ЄС відмовиться від "торгового протекціонізму і повернеться на шлях діалогу і співпраці".
- 8 червня повідомлялось, що Туреччина ввела додаткове мито в розмірі 40% на імпорт автомобілів з Китаю для захисту вітчизняних автовиробників.
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