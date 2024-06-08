Туреччина запровадила мито розміром 40% на імпорт автомобілів з Китаю
Туреччина ввела додаткове мито в розмірі 40% на імпорт автомобілів з Китаю для захисту вітчизняних автовиробників
Про це інформує Reuters.
За даними міністерства торгівлі Туреччини, з 7 липня буде введено додаткове мито розміром щонайменше 7 тисяч доларів за автомобіль.
"Додаткове мито буде введено на імпорт звичайних і гібридних легкових автомобілів з Китаю з метою збільшення і захисту частки внутрішнього виробництва, що зменшується", - йдеться в повідомленні відомства.
Крім того, згідно із заявою, рішення про додаткове мито було прийнято з урахуванням поточних цілей щодо дефіциту бюджету та зусиль, спрямованих на заохочення внутрішніх інвестицій та виробництва.
У тексті рішення зазначається, що в разі, якщо 40-відсотковий тариф, розрахований від ціни імпортованого транспортного засобу, становить менше ніж 7 тисяч доларів, то стягуватиметься мінімальний тариф розміром у 7 тисяч доларів.
Як пояснили у виданні, Китай стикається зі зростанням торговельного тиску в усьому світі через збільшення експорту електромобілів, який, за твердженням багатьох країн, значною мірою субсидується Пекіном для підтримки своєї економіки.
- 7 травня повідомлялось, що український уряд підтримав законопроєкт про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною. Далі його передадуть до парламенту.
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