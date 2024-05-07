Ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною: уряд підтримав законопроєкт
Український уряд підтримав законопроєкт про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною. Далі його передадуть до парламенту
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 7 травня.
"Туреччина серед п’ятірки наших основних торговельних партнерів. Тому ця угода створює нові можливості для українського бізнесу", - написав Шмигаль.
Також він зазначив, що з прийняттям закону будуть скасовані мита на значну кількість українських товарів, зокрема на 93% промислових.
- 20 березня сенат Канади схвалив законопроєкт оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною.
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