Канада санкціонувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною

Про це повідомляє Укрінформ.

Генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною, після чого він набув чинності.

Сенат Канади схвалив цей законопроєкт у третьому й останньому читанні менш ніж за годину до цього. Раніше цей законопроєкт подолав такий само триетапний шлях у Палаті громад.

Утім щоб угода почала застосовуватись на практиці, її має ратифікувати Україна.

Довідково. Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності першого серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій.