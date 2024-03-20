Канада санкціонувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною
20 березня сенат Канади схвалив законопроєкт оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною
Про це повідомляє Укрінформ.
Генерал-губернатор Канади Мері Саймон підписала законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною, після чого він набув чинності.
Сенат Канади схвалив цей законопроєкт у третьому й останньому читанні менш ніж за годину до цього. Раніше цей законопроєкт подолав такий само триетапний шлях у Палаті громад.
Утім щоб угода почала застосовуватись на практиці, її має ратифікувати Україна.
Довідково. Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності першого серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій.
- 11 квітня 2023 року Україна та Канада оголосили про завершення переговорів з укладання оновленої Угоди про вільну торгівлю між двома країнами – цей документ замінить попередню угоду, яка діяла з 2017 року
- Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між країнами.
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