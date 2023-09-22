Україна та Канада підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю між країнами
Про це повідомляє Укрінформ.
Церемонія підписання відбулася 22 вересня в Оттаві. До розширеної угоди включені додаткові позиції стосовно лібералізації інвестицій та торгівлі, зокрема експорту послуг.
Також передбачено розширення дії угоди на товари, які мають складові з Євросоюзу, Великої Британії та Ізраїлю.
Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року. Вона дозволила скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій. Під час укладення угоди було домовлено, що в майбутньому її буде розширено.
У присутності Зеленського та Трюдо було підписано Меморандум про співпрацю між ПрАТ "Укргідроенерго" та канадською компанією AECON щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні. Він передбачає опрацювання можливої участі AECON у будівництві Канівської ГАЕС та відбудові знищеної росіянами Каховської ГЕС.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 вересня, зустрівся з прем'єр-міністром Канади: Трюдо оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.
- Крім цього, Канада запровадила санкції проти понад 63 російських фізичних і юридичних осіб.
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