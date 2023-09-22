Україна та Канада підписали оновлену Угоду про вільну торгівлю

Про це повідомляє Укрінформ.

Церемонія підписання відбулася 22 вересня в Оттаві. До розширеної угоди включені додаткові позиції стосовно лібералізації інвестицій та торгівлі, зокрема експорту послуг.

Також передбачено розширення дії угоди на товари, які мають складові з Євросоюзу, Великої Британії та Ізраїлю.

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року. Вона дозволила скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій. Під час укладення угоди було домовлено, що в майбутньому її буде розширено.

У присутності Зеленського та Трюдо було підписано Меморандум про співпрацю між ПрАТ "Укргідроенерго" та канадською компанією AECON щодо співпраці в будівництві гідроелектростанцій в Україні. Він передбачає опрацювання можливої участі AECON у будівництві Канівської ГАЕС та відбудові знищеної росіянами Каховської ГЕС.