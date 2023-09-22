Оборонні потреби, фінансова та гуманітарна підтримка: Зеленський провів переговори з прем'єром Канади Трюдо

Про це Зеленський повідомив у telegram.

За словами президента, серед основних питань, які вдалося обговорити з прем'єром Канади - оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки, економічна та інвестиційна співпраця країн.

"Дякую, що стоїте поруч з Україною заради нашої перемоги", - додав Зеленський.

Того ж дня очільник України разом із першою леді зустрілися із генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Президент подякував за чітку позицію Канади у підтримці української незалежності та суверенітету.

"Ми вдячні канадському уряду та всьому канадському народу за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення. За те, що тисячі наших людей знайшли прихисток у вашій країні і ви дбаєте про них з усією теплотою", - написав Зеленський.