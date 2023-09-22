Оборонні потреби, фінансова та гуманітарна підтримка: Зеленський провів переговори з прем'єром Канади Трюдо
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 вересня, провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо
Про це Зеленський повідомив у telegram.
За словами президента, серед основних питань, які вдалося обговорити з прем'єром Канади - оборонні потреби України, продовження фінансової та гуманітарної підтримки, економічна та інвестиційна співпраця країн.
"Дякую, що стоїте поруч з Україною заради нашої перемоги", - додав Зеленський.
Того ж дня очільник України разом із першою леді зустрілися із генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Президент подякував за чітку позицію Канади у підтримці української незалежності та суверенітету.
"Ми вдячні канадському уряду та всьому канадському народу за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення. За те, що тисячі наших людей знайшли прихисток у вашій країні і ви дбаєте про них з усією теплотою", - написав Зеленський.
- 18 вересня Володимир Зеленський розпочав візит до США. Він взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Також Зеленський зустрівся з президентом Бразилії.
- 21 вересня Зеленський зустрівся із головою Білого дому Джо Байденом у Вашингтоні. Байден під час зустрічі із президентом України оголосив про новий пакет допомоги, куди увійде більше артилерії, боєприпасів і протитанкової зброї.
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