Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб
У п'ятницю, 22 вересня, Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб
Про це повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак.
Під санкції потрапив Московський державний інститут міжнародних відносин, видання "Взгляд", "Комсомольська правда", молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія", "Російське географічне товариство", яке очолює Шойгу, міністр праці Котяков, дитячі омбудсмени, Клуб "Валдай", Акціонерне товариство "Володимир Точмаш", ПАТ "Ковровський механічний завод" та інші.
"Продовжуємо тиск. Цивілізація переможе автократичне болото", - пише Єрмак.
- Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 вересня, зустрівся з прем'єр-міністром Канади: Трюдо оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.
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