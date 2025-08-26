"Власна Справа": уряд запустив спецумови для підприємців креативної індустрії
У вівторок, 26 серпня, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів запустив спеціальні умови для креативних підприємців за програмою "Власна Справа"
Про це вона написала у telegram-каналі.
Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск спеціальних умов програми "Власна Справа" для представників креативного бізнесу.
Відтепер вони мають право претендувати на грантову підтримку з боку держави:
- 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
- 200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
- 500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
- 1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.
"Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші", - зазначила Свириденко.
- 22 липня Кабмін розширив програму "Власна справа", згідно з якою українці можуть отримати до 1 млн грн на відкриття або розвиток приватних дитсадків.
