"Власна Справа": уряд запустив спецумови для підприємців креативної індустрії

Про це вона написала у telegram-каналі.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск спеціальних умов програми "Власна Справа" для представників креативного бізнесу.

Відтепер вони мають право претендувати на грантову підтримку з боку держави:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

"Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші", - зазначила Свириденко.