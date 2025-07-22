"Власна справа": українці зможуть отримати грант до 1 млн грн на відкриття дитсадка

Про це інформує Міністерство економіки України.

Це рішення, ухвалене Кабінетом Міністрів, має на меті стимулювати розвиток мережі дитячих садків та збільшити кількість місць для навчання дітей.

Підприємці можуть подати заявку на відкриття або розвиток ясел, дитячих садків, міні-садків, родинних садків або центрів розвитку дитини.

""Власна справа" - одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого й середнього бізнесу. За три роки її дії 27 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток своєї справи, - зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна. - Відтепер гранти за програмою зможуть отримати й підприємці, які працюють або хочуть розпочати бізнес у сфері дошкільної освіти".

Відповідно до оновлених умов, грант до 500 тис. грн можна отримати, якщо підприємець створить щонайменше два робочі місця. Для отримання суми від 500 тис. до 1 млн грн потрібно створити не менше чотирьох робочих місць і забезпечити співфінансування в пропорції 70% грантових коштів і 30% власних.

Грант підприємці можуть спрямувати на ремонт та облаштування приміщень закладів дошкільної освіти, придбання необхідного обладнання, меблів, техніки, устаткування, зокрема, це може бути інтерактивне обладнання, іграшки, методичні та навчальні матеріали, а також послуги маркетингу та реклами, транспорт для потреб закладу або навіть запуск по франшизі.