За пів року в Україні зареєстрували понад 137 тис. нових ФОПів, закрилися понад 157 тис., – Опендатабот
У першій половині 2025 року в Україні зареєстрували понад 137 тис. нових ФОПів, але закрилося ще більше — понад 157 тис. Третина закритих бізнесів проіснувала менш як два роки, а понад 5 тис. — лише кілька тижнів
Про це повідомляє Опендатабот.
На початку року було масове закриття — майже 120 тис. ФОПів у першому кварталі. Це сталося через технічні проблеми з реєстрами та нові податки. У другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкрилось майже стільки ж бізнесів, як торік, а кількість закриттів зменшилася.
"Так, 73 799 ФОПів відкрилося з квітня по червень — лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу — це на 27% менше, ніж за той самий період торік", - інформує Опендатабот.
"Загалом 137 557 нових ФОПів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрилися — фопономіка пішла в мінус на 20 тис. справ", - додали аналітики.
61% від усіх відкритих ФОПів цьогоріч створили жінки — 83.7 тис. На чоловіків припадає 39%, або 53.8 тис. нових справ.
Найпопулярнішими залишаються торгівля, ІТ, інформаційні та індивідуальні послуги, але саме в цих галузях найбільше й закриттів. Зростання показують сфери освіти, медицини та юриспруденції.
Найбільше бізнесів відкривають і закривають у Києві, Дніпропетровській і Харківській областях. Водночас у деяких регіонах, як-от Рівненщина, Львівщина та Київщина, відкриттів більше, ніж припинень.
- 4 грудня 2024 року Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, що передбачає підвищення податків для ФОПів з 1 січня 2025 року.
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