За пів року в Україні зареєстрували понад 137 тис. нових ФОПів, закрилися понад 157 тис., – Опендатабот

Про це повідомляє Опендатабот.

На початку року було масове закриття — майже 120 тис. ФОПів у першому кварталі. Це сталося через технічні проблеми з реєстрами та нові податки. У другому кварталі ситуація стабілізувалася: відкрилось майже стільки ж бізнесів, як торік, а кількість закриттів зменшилася.

"Так, 73 799 ФОПів відкрилося з квітня по червень — лише на 3% менше, ніж за такий самий період торік. Ще 51 830 підприємців припинили свою роботу — це на 27% менше, ніж за той самий період торік", - інформує Опендатабот.

"Загалом 137 557 нових ФОПів зареєстрували за перше півріччя 2025 року в Україні. За цей самий час 157 605 підприємців закрилися — фопономіка пішла в мінус на 20 тис. справ", - додали аналітики.

61% від усіх відкритих ФОПів цьогоріч створили жінки — 83.7 тис. На чоловіків припадає 39%, або 53.8 тис. нових справ.

Найпопулярнішими залишаються торгівля, ІТ, інформаційні та індивідуальні послуги, але саме в цих галузях найбільше й закриттів. Зростання показують сфери освіти, медицини та юриспруденції.

Найбільше бізнесів відкривають і закривають у Києві, Дніпропетровській і Харківській областях. Водночас у деяких регіонах, як-от Рівненщина, Львівщина та Київщина, відкриттів більше, ніж припинень.