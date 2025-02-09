ВР може ухвалити законопроєкт, за яким особи, які нечесно заволоділи землею, зможуть її узаконити, - голова ГО "Українська природоохоронна група"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Будь-яка ініціатива, яка зараз законодавчо з’являється, - є всі шанси, що її буквально проголосують в лічені дні або тижні. Тобто цей законопроєкт №12089 також має абсолютно реальні шанси найближчими днями бути проголосованим. Взагалі йдеться про що: в Україні є чимало природних територій: лісів, берегів, річок, водойм, які комусь в минулому були передані в приватну власність. Законодавство обмежує або навіть забороняє передавати як ліси, так прибережні захисні смуги, водні об'єкти, заповідні території", - сказав він.

Олексій Василюк зауважив, що є багато скандалів, пов'язаних із такими випадками.

"І от законопроєкт, якщо його почитати, то він так класно називається, він має начебто захищати добросовісний бізнес від недобросовісних правоохоронців. Уже звучить, чесно кажучи, дуже дивно. Ну, гаразд. Дійсно можна собі уявити, як це, що таке там проблеми добросовісного бізнесу з недобросовісними правоохоронцями. Наприклад, якби йшлося про якісь там ліцензування, про якісь дозволи на діяльність, оподаткування. А тут ні, мова лише про те, щоб особи, які отримали землю там, де її не можна отримати, змогли її собі остаточно узаконити і більше не мати проблем в судах. Тобто законопроєкт зовсім не про те, про що він начебто заявлений", - вважає голова ГО.

Він зауважив, що мова про справи, які штучно затягуються роками, і прокурори не можуть завершити судові процеси.

"Тобто є умовно адвокат диявола, який захищає, наприклад, незаконного власника ділянки. Прокурори намагаються довести, що ця ділянка була надана незаконно. Ну, нехай це буде, наприклад, в Києві острів Жуків, відоме місце, або де-небудь берег річки, озеро. І тривають 10 років суди, а оцей адвокат диявола ходить в суди і каже: "Ой, а у мого підопічного зламана нога, в нього хвора мама, він кудись там повіз маму в лікарню, а ще в нього закінчився бензин. Ми просимо відкласти справу". І за останні роки адвокати напрацювали безліч способів затягувати розгляд справ у судах.

"Факт, що затягування справ у судах - це абсолютна реальність. І є справи, в яких виходить, що протягом, наприклад, 10 років - у законопроєкті така цифра профігурувала - протягом 10 років прокурори, слідчі витрачають свій час, витрачають бюджетні кошти на те, щоб повернути в державну власність незаконно відчужену державну землю. А тепер згідно з цим законопроєктом пропонується так: "Якщо ви за 10 років не встигли, значить оголосимо власника землі добросовісним набувачем". А чому не дев'ять років? Чому не 11? Тому що просто так вирішили, саме в такому вигляді подали", - розповів голова ГО "Українська природоохоронна група".