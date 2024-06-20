ВВП України у травні зріс на 3,7%, - Мінекономіки

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що за перші п'ять місяців 2024 року зростання ВВП оціннють на рівні 4,3% у порівнянні з минулим роком.

Перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко акцентувала, що промислові підприємства відновлюють економічну активіність держави зокрема через збільшення попиту на інвестиційну продукцію в галузях машинобудування.

За її словами, за весь період з початку війни металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва. Також збільшувалось виробництво соняшникової олії.

"Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії – усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року. Проте бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності. Зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури", - підкреслила Свириденко.