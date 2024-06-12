Єврокомісія прогнозує збільшення ВВП України на 6,2% за умови реалізації плану для Ukraine Facility

Про це на Міжнародній конференції з відновлення України повідомила заступниця директора Української служби генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄК Марлен Мадсен, передає Укрінформ.

"Коли Єврокомісія оцінювала план України відповідно до критеріїв, ми побачили, що повна реалізація плану може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%. Безумовно, цим не можна нехтувати. Тож підбір та графік ключових реформ дуже важливі", - заявила вона.

Водночас Мадсен наголосила, у Єврокомісії хочуть, щоб цей план дав зрозуміти органам влади, як працювати з донорами на внутрішньоукраїнському рівні.

"Це стане потужним інструментом, який допоможе впоратися з усіма запитами та умовами різних донорів, щоб уряд насправді був рушієм усіх процесів задля отримання економічного зростання якомога швидше", - пояснила вона.

Також Мадсен підкреслила, що реформи й звіти в плані України для програми Ukraine Facility координуватимуться зі звітами про розширення Європейського Союзу.

"Що стосується цьогорічного звіту про розширення, ми також побачимо, як він координуватиметься з планом України. З точки зору Єврокомісії, цей план є дуже успішним інструментом, щоб рухатися швидше в коротко- і середньостроковій перспективі і забезпечити подальшу інтеграцію в ЄС", - додала вона.