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Єврокомісія прогнозує збільшення ВВП України на 6,2% за умови реалізації плану для Ukraine Facility

12 червня, 2024 середа
13:51
Економіка Єврокомісія

У Європейській комісії прогнозують, що за повного виконання плану України для реалізації програми Ukraine Facility український ВВП збільшиться на 6,2%

Зміст

Про це на Міжнародній конференції з відновлення України повідомила заступниця директора Української служби генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄК Марлен Мадсен, передає Укрінформ.

"Коли Єврокомісія оцінювала план України відповідно до критеріїв, ми побачили, що повна реалізація плану може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%. Безумовно, цим не можна нехтувати. Тож підбір та графік ключових реформ дуже важливі", - заявила вона.

Водночас Мадсен наголосила, у Єврокомісії хочуть, щоб цей план дав зрозуміти органам влади, як працювати з донорами на внутрішньоукраїнському рівні.

"Це стане потужним інструментом, який допоможе впоратися з усіма запитами та умовами різних донорів, щоб уряд насправді був рушієм усіх процесів задля отримання економічного зростання якомога швидше", - пояснила вона.

Також Мадсен підкреслила, що реформи й звіти в плані України для програми Ukraine Facility координуватимуться зі звітами про розширення Європейського Союзу.

"Що стосується цьогорічного звіту про розширення, ми також побачимо, як він координуватиметься з планом України. З точки зору Єврокомісії, цей план є дуже успішним інструментом, щоб рухатися швидше в коротко- і середньостроковій перспективі і забезпечити подальшу інтеграцію в ЄС", - додала вона.

  • 28 лютого ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе уряду України фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в економіку та пришвидшить членство України в ЄС.
  • 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.
  • 15 квітня Європейська комісія схвалила план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро.
  • 14 травня ЄС підтримав план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility яка передбачає надання Україні 50 млрд євро.
  • 6 червня Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом, що потрібна для отримання коштів за ініціативою Ukraine Facility - €50 млрд. Цього року Україна отримає €16 млрд.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Єврокомісія
допомога Україні
Світ про Україну
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