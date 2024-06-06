Уряд ратифікував угоду з ЄС для одержання €50 млрд у межах Ukraine Facility: скільки Україна отримає цьогоріч

Про це повідомив український прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", - написав він.

Очільник уряду нагадав, що Ukraine Facility - чотирирічна програма підтримки нашої держави, відповідно до якої мають бути здійснені необхідні реформи й трансформації для вступу України до ЄС.

"Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро", - підкреслив Шмигаль.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.