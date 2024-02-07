З початку року Україна реалізувала на 60% більше деревини, ніж за той же час торік

Про це повідомив гендиректор підприємства Юрій Болоховець.

"Після періоду застою реалізація пожвавилася. Залишки зменшилися. Обсяг законтрактованої деревини на торгах першого кварталу вже перевищив 2 млн куб. м. Додаткові аукціони продовжуватимуться до березня, проте сума контрактів за перший квартал уже сягнула майже 4,1 млрд грн та перевершила показник по необробленій деревині за аналогічний період 2023 року", - написав він.

Що з цінами на деревину

За словами Болоховця, наразі середня ціна реалізації становить близько 2,1 тис. грн за куб. м.

"За прогнозами наших фахівців після реалізації дров ціна знизиться приблизно до 1,9 тис. грн за куб. м", - написав гендиректор підприємства.



"У четвертому кварталі минулого року середня ціна становила 1,75 тис. грн за куб. м", - уточнив він для порівняння.

Це, на переконання Болоховця, свідчить про покращення ситуації на ринку та зростання попиту після блокування кордону. На підприємстві посилено контроль за виконанням контрактів.

"Якщо деревина виставлена на торги й викуплена, керівник філії має забезпечити її заготівлю та відвантаження згідно з узгодженим графіком поставки. Будь-які пояснення "чому не зроблено" не приймаються. Увесь обсяг нереалізованої деревини має одразу без затримок виставлятися на додаткові торги. План із заготівлі має вчасно коригуватися відповідно до укладених контрактів. Щоб уникнути накопичення залишків і втрати якості", - написав гендиректор ДП.