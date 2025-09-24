За 3 роки програми кредитів "єОселя" 20 тис. українських сімей придбали власне житло

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в телеграм.

Програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців. 51% кредитів отримала саме ця категорія.

Серед інших категорій:

громадяни, які не володіють житлом — 26%;

медики — 8%;

педагоги — 7%;

внутрішньо переміщені особи — 4%;

ветерани — 2%;

науковці — 2%.

Середній вік позичальника — 35 років.

"Це все люди, які обирають жити й працювати в Україні. Для нас це важливі й показові цифри. Адже попри війну, українці хочуть купувати житло і жити в Україні. Програма також працює для внутрішньо переміщених осіб", - уточнила Свириденко.

Вона зауважила, що "єОселя" не лише допомагає сім’ям отримати власну домівку, але й стимулює українську економіку.

"Кожна гривня, яку держава вклала в програму, повертається у бюджет майже трьома гривнями податків — завдяки розвитку будівництва й виробництву будматеріалів, створенню нових робочих місць. Програма працює далі, наша мета — щоб дедалі більше українці отримували доступне житло. Закладаємо основу для відновлення й розвитку України навіть під час війни", - додала премʼєр-міністерка.