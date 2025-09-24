За 3 роки програми кредитів "єОселя" 20 тис. українських сімей придбали власне житло
За три роки дії програми кредитів "єОселя" держава видала майже 35 млрд грн на придбання власного житла 20 тис. українських сімей
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко в телеграм.
Програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців. 51% кредитів отримала саме ця категорія.
Серед інших категорій:
- громадяни, які не володіють житлом — 26%;
- медики — 8%;
- педагоги — 7%;
- внутрішньо переміщені особи — 4%;
- ветерани — 2%;
- науковці — 2%.
Середній вік позичальника — 35 років.
"Це все люди, які обирають жити й працювати в Україні. Для нас це важливі й показові цифри. Адже попри війну, українці хочуть купувати житло і жити в Україні. Програма також працює для внутрішньо переміщених осіб", - уточнила Свириденко.
Вона зауважила, що "єОселя" не лише допомагає сім’ям отримати власну домівку, але й стимулює українську економіку.
"Кожна гривня, яку держава вклала в програму, повертається у бюджет майже трьома гривнями податків — завдяки розвитку будівництва й виробництву будматеріалів, створенню нових робочих місць. Програма працює далі, наша мета — щоб дедалі більше українці отримували доступне житло. Закладаємо основу для відновлення й розвитку України навіть під час війни", - додала премʼєр-міністерка.
