За перший квартал 2024 року українці відкрили на 33,6% більше ФОПів, ніж торік: де найбільше нових бізнесів

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

За даними сервісу, у першому кварталі 2024 року було зареєстровано 74 050 нових бізнесів, за той самий період у 2023 році - 55 411, у 2022 році - 47 489, у 2021 році - 62 905. Тобто за перші три місяці цього року з'явилося на 33,6% більше ФОПів, ніж 2023 року, і на 18% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Географічно найбільше людей розпочали власну справу у Києві: там зареєстрували 10 252 нових бізнесів, на другому місці - Дніпропетровщина з 6828 новими підприємцями. В трійку лідерів також увійшла Київська область з показником у 5792 нових ФОПів. Водночас найменше бізнесів з'явилося на Луганщині (204), Херсонщині (694), Донеччині (1421) та Тернопільщині (1513).

Найбільш популярними виявилися:

роздрібна торгівля - 19 057 (25,74%) нових ФОПів

надання індивідуальних послуг - 6097 (8,23%) нових ФОПів

IT - 5813 (7,85%) нових ФОПів

гуртова торгівля - 4453 (6%) нових ФОПів

інформаційні послуги - 4396 (5,9%) нових ФОПів

Дещо менше нових бізнесів з'явилося у сферах освіти, громадського харчування, транспорту та рекламної діяльності.