У Харкові підприємців звільнили від сплати податків на землю та нерухомість

Про це інформує Харківська міськрада.

"Згідно з рішенням, з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки", - йдеться у повідомленні.

Водночас ставку податку на нерухоме майно, яке не перебуває у власності юридичних осіб, на цей період встановили на рівні 0%, а підприємців четвертої групи повністю звільнили від сплати єдиного податку.

"За умови надходження додаткової дотації з державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці", - додали в міськраді.

У Департаменті бюджету і фінансів, наголосили, що рішення ухвалили задля підтримки бізнесу, який попри ризики продовжує роботу на прифронтовій території.

Міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив, що пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету.

"Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати", - сказав він.