У Харкові підприємців звільнили від сплати податків на землю та нерухомість
Харківська міська рада у вівторок, 30 квітня, ухвалила рішення про звільнення підприємців від сплати податків за землю та нерухомість. Крім того, ФОП четвертої групи зможуть не платити єдиний податок
Про це інформує Харківська міськрада.
"Згідно з рішенням, з 1 квітня по 30 червня 2024 року для фізичних, юридичних осіб і підприємців було скасовано податкове зобов’язання після нарахування орендної плати за земельні ділянки комунальної форми власності. Ставка земельного податку на ділянки фізичних і юридичних осіб складатиме 0% від їх нормативної грошової оцінки", - йдеться у повідомленні.
Водночас ставку податку на нерухоме майно, яке не перебуває у власності юридичних осіб, на цей період встановили на рівні 0%, а підприємців четвертої групи повністю звільнили від сплати єдиного податку.
"За умови надходження додаткової дотації з державного бюджету до бюджету Харківської міської територіальної громади пільги будуть продовжені на кожні три наступні місяці", - додали в міськраді.
У Департаменті бюджету і фінансів, наголосили, що рішення ухвалили задля підтримки бізнесу, який попри ризики продовжує роботу на прифронтовій території.
Міський голова Харкові Ігор Терехов повідомив, що пільги призведуть до втрати близько 1 млрд грн з міського бюджету.
"Скасуванням податку на землю та нерухомість ми допоможемо нашому бізнесу, який, попри складні умови воєнного часу, працює в Харкові. У нас є певна домовленість з урядом, і за умови дотації від держави ми зможемо пролонгувати надані пільги. Таким чином будемо балансувати", - сказав він.
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