Забезпечать теплом близько 1 млн людей: USAID передало Україні 57 міні-ТЕЦ
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало Україні 57 когенераційних установок для громад, аби посилити енергетичну стійкість країни
Про це повідомило Міністерство інфраструктури.
"Для стабільного тепло- та енергопостачання у зимовий період USAID закуповує 91 когенераційну установку для 32 міст України та двох університетів. На сьогодні вже доставлено 57 таких установок потужністю від 50 кВ до 1500 кВ", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки цьому теплопостачальні підприємства зможуть генерувати додатково 56,5 МВт електричної енергії для власних потреб та забезпечать теплом близько 1 млн громадян та 960 об'єктів соціальної сфери.
"Йдеться про школи та лікарні, а також інші об'єкти місцевої критичної інфраструктури, зокрема водоканали", - уточнили у відомстві.
Довідка: Когенерація — це технологічний процес виробництва двох видів енергії одночасно – електричної та теплової. В Україні вже є електростанції з комбінованим циклом виробництва, найбільша з них – Київська ТЕЦ-5, встановлена електрична потужність якої складає 700 МВт. У цьому випадку Україна отримала від Агентства США газопоршневі генератори, які використовують енергію газового палива для генерації електроенергії. Утилізоване від систем охолодження двигуна тепло надалі використовується для опалення або в інших цілях.
Енергетична стратегія України до 2030 року одним із пріоритетів визначає використання скидного тепла та перетворення котелень, що виробляють лише тепло, на когенераційні електростанції.
- У січні повідомлялося, що Японія передасть 7 високовольтних автотрансформаторів і 5 газових турбін, аби забезпечити енергопостачання понад 6 млн українців.
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